Claudio Spinelli em campo pelo Independiente del Valle Douglas Magno / AFP
Vasco se aproxima de valor pedido pelo Del Valle para liberar Spinelli
Atacante argentino é mais um nome para reforçar o ataque vascaíno
Vasco faz parceria com clube grego por jovens jogadores da base
Panserraikos acabou de contratar Riquelme e deve receber mais revelações vascaínas
Vasco avança por Cuiabano e tenta acordo com Nottingham Forest
Vasco recusa propostas de casas de apostas para patrocínio máster
Ideia da diretoria cruz-maltina é conseguir um dos maiores acordos do país
Ex-Vasco faz acusações graves e relata suborno durante passagem pelo clube
Jean David afirma ter sido ameaçado por intermediários em sua chegada
Brenner conta que não planejava voltar ao Brasil e exalta Vasco: 'Clube gigantesco'
Atacante, de 26 anos, assinou contrato até o fim de 2029
