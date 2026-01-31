Claudio Spinelli em campo pelo Independiente del Valle - Douglas Magno / AFP

Claudio Spinelli em campo pelo Independiente del Valle Douglas Magno / AFP

Publicado 31/01/2026 21:54

O Vasco fez a terceira proposta para contratar Claudio Spinelli, após o Independiente del Valle recusar as duas primeiras. Desta vez, o Cruz-Maltino se aproximou mais do valor necessário para pagar a multa rescisória do atacante argentino, segundo o site 'Uol'.



Os equatorianos não estão disposto a liberar por menos que o valor de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões). Entretanto, o desejo do jogador em atuar no futebol brasileiro pode pesar num acordo após a nova proposta.



A diretoria do Vasco está confiante de que pode chegar a um acordo. Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira e chegaria para suprir as ausências de Rayan e Vegetti como artilheiro.



O atacante marcou 28 gols e duas assistências em 50 partidas pelo Independiente del Valle. Seu desempenho já chamava a atenção no confronto entre as duas equipes na Copa Sul-Americana.



Os atacantes do Vasco

O Vasco já contratou Marino Hinestroza e Brenner para o ataque. O objetivo é fechar com mais um nome, que se juntaria a Nuno Moreira, Andres Gómez, David, Adson e GB.