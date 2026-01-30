Nuno Moreira ficou incomodado com bronca de Fernando Diniz - Matheus Lima/Vasco

Publicado 30/01/2026 14:50

Rio - O episódio da bronca do técnico Fernando Diniz nos jogadores do Vasco durante a derrota diante do Mirassol, nesta quinta-feira (29), pela rodada de abertura do Brasileirão, não repercutiu bem. Um dos nomes mais cobrados pelo treinador, o atacante Nuno Moreira demonstrou incômodo com a situação.

Nuno Moreira se sentiu desconfortável com a repreensão pública do treinador e, principalmente, com a proporção que o caso tomou no Brasil e em Portugal. Segundo a "ESPN", pessoas próximas do jogador entraram em contato para entender o ocorrido.

O caso ocorreu durante a parada técnica do primeiro tempo da partida. O técnico Fernando Diniz reclamou sobre a falta de participação na saída de bola e cobrou principalmente os meias Rojas e Coutinho, além do atacante Nuno Moreira. O português, inclusive, alegou que não fez nada de errado e levou outra bronca.

"Você não fez nada mesmo. Nada. É para você fazer, é para você jogar. Não quer ganhar essa merda desse jogo?", respondeu o treinador.

Com a derrota para o Mirassol, o Vasco começa o Brasileirão zerado e na 12ª colocação. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), contra o Madureira, em São Januário, pela quinta rodada da Taça Guanabara.