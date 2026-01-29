Fernando Diniz se irritou com os jogadores do Vasco - Reprodução

Publicado 29/01/2026 23:00 | Atualizado 29/01/2026 23:31

Rio - O técnico Fernando Diniz ficou irritado com a postura do Vasco na derrota para o Mirassol por 2 a 1 , nesta quinta-feira (29), no Maião, pela rodada de abertura do Brasileirão. Durante a parada técnica no primeiro tempo, o treinador reclamou sobre a falta de participação na saída de bola.

"Você (aponta para Nuno Moreira) não quer jogar? Você está parado! Você (aponta para Johan Rojas) está parado. (Philippe) Coutinho não tá descendo para jogar. Assim não tem como jogar, se não vamos só chutar (a bola para frente). Está parado", reclamou Fernando Diniz.

Durante a reclamação, o técnico Fernando Diniz lembrou que os jogadores reclamavam do seu antecessor (Fábio Carille) por causa dos excessivos chutes na saída de bola. O atacante Nuno Moreira alegou que não tinha "feito nada" de errado, mas levou uma resposta atravessada do treinador.

"Você não fez nada mesmo. Nada. É para você fazer, é para você jogar. Não quer ganhar essa merda desse jogo?", respondeu o treinador.