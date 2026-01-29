Fernando Diniz se irritou com os jogadores do VascoReprodução
Fernando Diniz se irrita com jogadores e dá bronca em parada técnica: 'Não fez nada'
Treinador reclamou principalmente com Rojas e Nuno Moreira
Diniz sai em defesa de Lucas Piton após erro na derrota do Vasco para o Mirassol
Lateral-esquerdo perdeu a posse na saída e originou o gol da vitória do Leão Caipira
Fernando Diniz se irrita com jogadores e dá bronca em parada técnica: 'Não fez nada'
Treinador reclamou principalmente com Rojas e Nuno Moreira
Robert Renan analisa derrota do Vasco para o Mirassol: 'Precisamos melhorar'
Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1, de virada, na estreia no Campeonato Brasileiro
Vasco sofre virada e perde para o Mirassol na estreia no Brasileiro
Cruz-Maltino saiu na frente com Coutinho, mas Renato Marques e Eduardo deram a vitória ao Leão Caipira
Vasco terá reunião com staff de Claudio Spinelli e com Del Valle por argentino
Atacante, de 28 anos, anotou 28 gols na última temporada
Vasco confirma empréstimo de jovem para clube grego
Operação por lateral inclui opção de compra prevista no acordo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.