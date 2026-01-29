Fernando Diniz, técnico do VascoLuis Robayo / AFP
Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo, escalações e informações
Jogo será no estádio Maião, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
Pedrinho confirma negociações no mercado e mantém foco em responsabilidade financeira
Presidente admite interesse em Cuiabano e Spinelli, destaca avanço da gestão e explica estratégia do clube durante a janela de transferências
Agora no Bournemouth, Rayan se despede do Vasco: 'Eternamente no meu coração'
Aos 19 anos, atacante assinou vínculo com o clube inglês até meados de 2031
Clube grego dá 'balão' em equipe saudita e fecha a contratação de Garré
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2027
Andrés Gómez deixa papel de coadjuvante e vira protagonista no Vasco
Após saídas de Rayan e Vegetti, atacante colombiano vira a principal esperança do ataque
Sem Paulo Henrique, Vasco divulga relacionados para estreia no Brasileiro
Brenner e Marino Hinestroza, reforços já regularizados, também ficaram fora
