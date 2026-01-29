Fernando Diniz, técnico do VascoLuis Robayo / AFP

O Vasco enfrenta o Mirassol nesta quinta-feira (29), às 20h, no estádio Maião, em Mirassol, São Paulo. O jogo marca a estreia de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro 2026. O Cruz-Maltino terá o desafio de desbancar uma das principais sensações da última edição da competição.
Onde assistir a Mirassol x Vasco
O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Provável escalação do Cruz-Maltino
O Vasco utilizou um time misto na sua última partida, a vitória por 3 a 0 sobre o Boavista pelo Campeonato Carioca, e mandará os titulares a campo na estreia do Brasileirão. No entanto, os reforços Marino Hinestroza e Brenner, que chegaram recentemente, seguem de fora, devido ao planejamento de recondicionamento físico.
Sendo assim, o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo: Léo Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB.
Como chega o Mirassol
O Mirassol começou o Campeonato Paulista 2026 com duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos. O técnico Rafael Guanaes tem encaixado reforços da temporada no time titular, mas não contará com André Luís e Edson Carioca, desfalques por lesão.
A provável escalação do Mirassol é: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho e Eduardo; Negueba, Alesson e Renato Marques.
Arbitragem de Mirassol x Vasco
Árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)
Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)