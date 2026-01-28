Pedrinho é o presidente do VascoDikran Sahagian / Vasco
“A gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo mais rápido e acelerado, só que sempre com responsabilidade financeira, que é um dos pilares da minha gestão." Ele relembrou que o início do trabalho foi marcado por limitações severas, já que o clube iniciou a gestão sem caixa, o que levou à recuperação judicial.
O presidente destacou que o clube trabalha apenas com recursos acessíveis e não com promessas de receita. “A gente não conta com o que pode ganhar, e sim com o que vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento dos processos estabelecidos pelo juiz”, explicou.
Por fim, o ex-jogador avaliou positivamente as contratações recentes de Hinestroza e Brenner. Ele revelou que o colombiano já era monitorado desde o ano passado, mas que, à época, o Vasco apresentou uma proposta inferior por limitações orçamentárias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.