Pedrinho é o presidente do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 28/01/2026 18:42

Rio - Em entrevista ao canal 'Podcast Cruzmaltino', o presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou que o clube mantém negociações em andamento no mercado e admitiu o interesse em nomes como Cuiabano e Claudio Spinelli. Segundo o dirigente, as tratativas existem, mas seguem condicionadas a critérios financeiros rígidos e ao calendário europeu, que exige decisões mais ágeis.



“A gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo mais rápido e acelerado, só que sempre com responsabilidade financeira, que é um dos pilares da minha gestão." Ele relembrou que o início do trabalho foi marcado por limitações severas, já que o clube iniciou a gestão sem caixa, o que levou à recuperação judicial.



De acordo com Pedrinho, o cenário atual permite maior margem de manobra nas negociações. “Dentro do processo de recuperação judicial, a gente consegue gerar fluxo de caixa e fazer movimentos melhores no mercado. Agora é um processo diferente do início da gestão”, disse. Ainda assim, ressaltou que o Cruz-Maltino segue priorizando transferências com opção de compra, evitando compromissos que possam comprometer o planejamento financeiro.



O presidente destacou que o clube trabalha apenas com recursos acessíveis e não com promessas de receita. “A gente não conta com o que pode ganhar, e sim com o que vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento dos processos estabelecidos pelo juiz”, explicou.



Por fim, o ex-jogador avaliou positivamente as contratações recentes de Hinestroza e Brenner. Ele revelou que o colombiano já era monitorado desde o ano passado, mas que, à época, o Vasco apresentou uma proposta inferior por limitações orçamentárias.

