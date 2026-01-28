Marino Hinestroza foi apresentado pelo Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 28/01/2026 15:40

Rio - Reforço do Vasco para 2026, o atacante Marino Hinestroza, de 23 anos, falou sobre a responsabilidade de chegar ao clube carioca, logo depois da saída de Rayan que foi vendido para o Bournemouth, da Inglaterra. O colombiano reforçou o seu desejo de construir sua própria história no clube carioca.

"Conheci os jogadores que foram embora agora e respeito muito eles pelo que fizeram no clube. Chego para fazer a minha história, o meu caminho. Quem está falando é o Marino e quero fazer minha própria história no clube. Sobre o nome, é por causa do meu pai, que também se chama Marino. Eu gosto muito do nome e tenho uma relação muito forte com meu pai. Então para dar uma moral para ele", disse.

O Vasco desembolsou cerca de 5,5 milhões de dólares (R$ 29,5 milhões) por Hinestroza. Ele assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2029. O atacante falou sobre seus objetivos no Cruz-Maltino.

"Levantar um titulo com essa camisa. Já sei quanto tempo não ganham, desde 2016 se não me engano. É bastante tempo. É hora de parar com isso porque é uma torcida que merece muito, boa e que tem uma história muito linda que temos que lembrar. Os reforços estão muito bons, o técnico também, os jogadores tem mentalidade de fazer uma grande temporada. Agora é nós jogadores e comissão técnica pegarmos o mesmo caminho. Todo mundo quer sair campeão. O time está muito bom e dá para a gente brigar bastante com outros times do campeonato", concluiu.