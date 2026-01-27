Rayan mostrou estar empolgado para disputar a Premier League pelo Bournemouth - Divulgação / AFC Bournemouth

Publicado 27/01/2026 15:25

Inglaterra - Já oficializado como reforço do Bournemouth , Rayan comemorou o acordo com o time inglês em uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (27). O atacante foi vendido pelo Vasco em transação que pode atingir 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) - a depender de metas a serem alcançadas - e assinou vínculo até meados de 2031.

"Um novo e grandioso desafio terei pela frente. Muito motivado para iniciar essa trajetória e realizar um sonho de criança que era disputar a Premier League. Tudo isso não seria possível sem o apoio da minha família, em especial minha esposa e meus pais, que desde sempre lutaram e abriram mão de muita coisa para que eu conseguisse me tornar profissional", escreveu o jogador.



"Agradeço também aos meus representantes, que forneceram todo o suporte para este importante passo em minha carreira. Vocês foram fundamentais! Agora chegou o momento de construir novos sonhos, pavimentar cada fez mais o futuro. Vamos com tudo, sempre olhando para o céu e celebrando a obra de Deus em minha vida", complementou.

