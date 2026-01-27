Rayan mostrou estar empolgado para disputar a Premier League pelo BournemouthDivulgação / AFC Bournemouth

Inglaterra - Já oficializado como reforço do Bournemouth, Rayan comemorou o acordo com o time inglês em uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (27). O atacante foi vendido pelo Vasco em transação que pode atingir 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) - a depender de metas a serem alcançadas - e assinou vínculo até meados de 2031.
"Um novo e grandioso desafio terei pela frente. Muito motivado para iniciar essa trajetória e realizar um sonho de criança que era disputar a Premier League. Tudo isso não seria possível sem o apoio da minha família, em especial minha esposa e meus pais, que desde sempre lutaram e abriram mão de muita coisa para que eu conseguisse me tornar profissional", escreveu o jogador.

"Agradeço também aos meus representantes, que forneceram todo o suporte para este importante passo em minha carreira. Vocês foram fundamentais! Agora chegou o momento de construir novos sonhos, pavimentar cada fez mais o futuro. Vamos com tudo, sempre olhando para o céu e celebrando a obra de Deus em minha vida", complementou.
Aos 19 anos, Rayan foi o grande destaque do Vasco na temporada passada. Ao todo, fez 20 gols e deu uma assistência em 57 jogos, 52 como titular. Com o bom desempenho, o atacante foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2025.

