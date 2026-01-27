Rayan deixa o Vasco e agora é jogador do Bournemouth. A notícia que nenhum vascaíno queria agora é oficial, com o anúncio feito pelo clube inglês nesta terça-feira (27).
O jovem atacante de 19 anos passou pelos exames médicos e assinou contrato de cinco anos, após o acordo financeiro entre os dois clubes.
Em postagem nas redes sociais, o Vasco se despediu de sua grande promessa nos últimos anos.
"Da Barreira do Vasco para o mundo. Rayan chegou ao Gigante aos 6 anos de idade. Em São Januário, cresceu e se formou como atleta e como ser humano, carregando no peito a Cruz de Malta", começa o texto.
"Conquistou a arquibancada e escreveu seu nome junto à torcida vascaína, com talento e identificação. Agora, seguirá novos caminhos e levará sua história pelo mundo. O Vasco foi, é e sempre será sua casa. Boa sorte, cria!"
Principal destaque em 2025, o jovem renderá ao Vasco 24 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões) referentes aos 70% dos direitos econômicos. O valor da negociação, entretanto, é de 28,5 milhões de euros fixos (R$ 176,81 milhões), podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 217,14 milhões) caso metas estipuladas em contrato sejam alcançadas.
Com a confirmação da negociação, a diretoria vascaína agora corre contra o tempo para encontrar um novo atacante que possa suprir a saída da jovem promessa. Recém-contratado, Hinestroza não é visto como substituto.
O desejo no Vasco era segurar Rayan até pelo menos o meio do ano. Apesar de o presidente do clube, Pedrinho, e o técnico Fernando Diniz tentarem convencê-lo a esperar por propostas mais vantajosas, o jovem foi convencido pelo que ofereceu o Bournemouth.
No total, Rayan entrou em campo pelo Vasco em 99 partidas como profissional, anotou 25 gols e deu duas assistências. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro 2025.
