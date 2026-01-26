Rayan em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/01/2026 08:05

Rio — O atacante Rayan desembarcou na Inglaterra no domingo (25) e realiza exames médicos nesta segunda-feira (26) para assinar contrato com o Bournemouth. Nos últimos dias, a equipe britânica e o Vasco chegaram a um acordo pela transferência do jogador.

O Bournemouth vai desembolsar 28,5 milhões de euros fixos (R$ 176,81 milhões). Além disso, a negociação prevê mais 6,5 milhões de euros (R$ 40,33 milhões) em metas, representando um total de 35 milhões de euros (R$ 217,14 milhões) por cinco anos de contrato.

Figuras como o presidente Pedrinho e o técnico Fernando Diniz tentaram convencer Rayan a permanecer no Cruz-Maltino, mas clube inglês o levou a aceitar a proposta.



No total, Rayan entrou em campo pelo Vasco em 99 partidas como profissional, anotou 25 gols e deu duas assistências. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro 2025.