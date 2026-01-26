Benjamin Garré em treino do Vasco Divulgação / Vasco
Vasco encaminha empréstimo de Garré para equipe saudita
Cruz-Maltino deverá receber algo em torno de R$ 1,8 milhão
Vasco acerta compra de João Victor e garante permanência do jovem
Atacante de 20 anos segue em São Januário após acordo com o Nova Iguaçu
Diniz avalia se Vasco pode ter Hinestroza e Brenner em estreia no Brasileirão
Gigante da Colina estreia joga quinta-feira pelo campeonato nacional, contra o Mirassol
Rayan chega à Inglaterra e realiza exames médicos para assinar com o Bournemouth
Jogador e o clube inglês fecharão cinco anos de contrato
Diniz comemora vitória sem sofrer gols e exalta qualidade de Andrés Gómez: 'Muito talento'
Vasco derrotou o Boavista por 3 a 0 pelo Carioca
Andrés Gómez explica golaço e celebra 'colônia colombiana' no Vasco
Atacante foi um dos destaques da vitória sobre o Boavista
