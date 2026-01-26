Benjamin Garré em treino do Vasco Divulgação / Vasco

Rio - O meia-atacante Benjamim Garré, de 25 anos, está perto de deixar o Vasco. O Cruz-Maltino encaminhou um empréstimo do argentino junto ao Damac, da Arábia Saudita. O acordo será por seis meses e o clube carioca irá receber uma compensação financeira. As informações são do jornalista árabe Bandar Al-Otaibi.
O Vasco irá receber algo em torno de 350 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão) pelo período em que o argentino estará atuando na equipe saudita. Ele tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2027.
Em fevereiro de 2025, o Vasco fechou a contratação de Benjamim Garré, junto ao Krylya Sovetov, da Rússia, por um valor inicial de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,9 milhões).
O argentino começou a temporada tendo oportunidades, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Fernando Diniz. No total, ele entrou em campo em 22 jogos e anotou um gol pelo Cruz-Maltino.