Fernando Diniz ganha mais duas opções para o elenco do Vasco em 2026Matheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Vasco passa a contar com Brenner e Hinestroza no elenco a partir desta semana e vive a expectativa de poder utilizá-los já na estreia no Brasileirão de 2026. O tempo é curto até o jogo de quinta-feira (29), contra o Mirassol, fora de casa, mas o técnico Fernando Diniz não descarta a possibilidade de já contar com os dois entre os relacionados.
Entretanto, essa decisão dependerá de uma série de fatores. O principal é a regularização de ambos na CBF e na Ferj. Passado esse ponto, a questão física também será levada em conta pela comissão técnica, assim como a avaliação se os dois reforços estão prontos para entrar em campo.
Leia mais: Andrés Gómez explica golaço e celebra 'colônia colombiana' no Vasco
Brenner é o caso mais fácil, por ter chegado antes e não precisar de um visto de trabalho para jogar, caso de Hinestroza. Além disso, o brasileiro estava no meio da temporada italiana pela Udinese, enquanto o colombiano não joga desde 17 de dezembro.
“É uma possibilidade (contar com os dois no Brasileirão). Não sei ainda como eles estão, ainda não treinaram, tem que assinar, coisas burocráticas. Talvez a gente possa tê-los, ou não, vamos avaliar se é possível”, explicou Diniz.
Leia mais: Hinestroza destaca importância de papo com Diniz e projeta evolução no Vasco
Além de Brenner e Hinestroza, o Vasco também contratou para a temporada 2026 Johan Rojas e Alan Saldivia. O meia colombiano foi titular pela primeira vez se destacou na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, pelo Campeonato Carioca, com duas assistências.
fotogaleria
Fernando Diniz ganha mais duas opções para o elenco do Vasco em 2026
Diniz
Diniz