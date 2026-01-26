João Victor durante sua apresentação pelo Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 26/01/2026 14:56

O Vasco acertou a contratação definitiva do atacante João Victor, conhecido como Mutano, que já estava vinculado ao clube por empréstimo desde 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande nesta segunda-feira (26), com detalhes do acordo firmado com o Nova Iguaçu.



A negociação não prevê pagamento imediato por parte do Cruz-Maltino. As diretorias acertaram a divisão dos direitos econômicos do jogador, com 50% para cada clube, além de metas contratuais que podem obrigar o time de São Januário a adquirir uma fatia maior futuramente.



A permanência do atleta está diretamente ligada ao bom início de temporada, período em que vem ganhando espaço sob o comando de Fernando Diniz. Atacante de origem e ponta-direita, Mutano tem sido utilizado de forma improvisada na lateral esquerda, função na qual demonstrou personalidade e versatilidade.



O contrato de empréstimo com o Vasco era válido até junho deste ano. A definição antecipada pela compra em definitivo evita riscos no planejamento do elenco e garante a continuidade do jovem em São Januário.



João Victor estreou como profissional do clube justamente contra o Nova Iguaçu, ao entrar no lugar de Victor Luís na lateral esquerda. Desde então, passou a ganhar mais minutos e se consolidou como uma opção considerada confiável pela comissão técnica neste início de temporada.