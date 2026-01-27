Marino Hinestroza vestirá a camisa 18 no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 27/01/2026 19:42

Rio - O Vasco anunciou nesta terça-feira (27) a contratação de Marino Hinestroza, que estava no Atlético Nacional, da Colômbia. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) por 80% dos direitos do atacante, que assinou vínculo até dezembro de 2029.

"Sou um jogador que gosta de ganhar, podem esperar muito de mim. Estou muito confiante e acho que vou dar muito certo aqui. Já conheço o campeonato e estou pronto para mostrar meu nível", declarou o colombiano, em entrevista ao site oficial do clube.

Veja o anúncio de Hinestroza



