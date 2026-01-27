Tchê Tchê em campo contra o BoavistaMatheus Lima/Vasco
Volante do Vasco, Tchê Tchê entra na mira do Vitória
Jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano
Vasco anuncia contratação de Hinestroza, terceiro reforço para 2026
Atacante assinou vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2029
Agora ex-Vasco, Rayan celebra acordo com o Bournemouth: 'Muito motivado'
Atacante assinou vínculo com o time inglês até meados de 2031
Vasco faz nova investida por Cuiabano ao Nottingham Forest
Cruz-Maltino ofereceu R$ 43,9 milhões por empréstimo com obrigação de compra
Agora é oficial: Bournemouth anuncia a contratação de Rayan, do Vasco
Jovem promessa do Cruz-Maltino acerta contrato de cinco anos com o clube inglês
Vasco encaminha empréstimo de Garré para equipe saudita
Cruz-Maltino deverá receber algo em torno de R$ 1,8 milhão
