Rio - O volante Tchê Tchê, de 33 anos, pode estar de saída do Vasco. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Vitória tem interesse na contratação do veterano. O Cruz-Maltino não deverá dificultar uma possível negociação.
O atleta chegou ao Cruz-Maltino no começo da temporada, depois de passagem vitoriosa pelo Botafogo. Ele tem contrato até o fim de 2026, mas isso não garante que ele irá seguir no Vasco no próximo ano.
Na temporada passada, ele entrou em campo em 50 jogos, anotou dois gols e deu quatro assistências. Porém, o jogador acabou perdendo um pouco de espaço com o treinador Fernando Diniz.
Tchê Tchê tem passagens importantes por grandes clubes do futebol brasileiro. Além da dupla carioca, o volante também atuou por São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG.