Léo Lima tem 44 anos - Caio Valadão / Olaria

Publicado 27/01/2026 09:24 | Atualizado 27/01/2026 09:31

Rio — O ex-jogador Léo Lima, que teve passagens pelo Vasco e Flamengo, foi anunciado nesta segunda-feira (26) como coordenador técnico do Olaria. Essa será a primeira experiência do ex-atleta fora de campo.



"Agradecer essa oportunidade. Espero subir ano que vem, com muito trabalho e empenho. Estamos juntos", afirmou Léo. O clube postou um comunicado destacando o reforço na diretoria.

"Conhecido pela habilidade e personalidade que marcaram o futebol brasileiro, ele acumula passagens históricas por grandes clubes do Brasil e da Europa. Agora, toda essa bagagem internacional e experiência de campeão estão a serviço do Azulão."



Léo, de 44 anos, também tem jogou pelo Palmeiras, São Paulo, Madureira e Porto, de Portugal. Ele fez parte do elenco do Vasco nas conquistas do Campeonato Carioca, em 2003, e a Série B, em 2009.