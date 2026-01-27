Rio — O ex-jogador Léo Lima, que teve passagens pelo Vasco e Flamengo, foi anunciado nesta segunda-feira (26) como coordenador técnico do Olaria. Essa será a primeira experiência do ex-atleta fora de campo.
"Agradecer essa oportunidade. Espero subir ano que vem, com muito trabalho e empenho. Estamos juntos", afirmou Léo. O clube postou um comunicado destacando o reforço na diretoria.
"Conhecido pela habilidade e personalidade que marcaram o futebol brasileiro, ele acumula passagens históricas por grandes clubes do Brasil e da Europa. Agora, toda essa bagagem internacional e experiência de campeão estão a serviço do Azulão."
Léo, de 44 anos, também tem jogou pelo Palmeiras, São Paulo, Madureira e Porto, de Portugal. Ele fez parte do elenco do Vasco nas conquistas do Campeonato Carioca, em 2003, e a Série B, em 2009.
