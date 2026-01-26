Dro Fernández assinou vínculo com o PSG até 2030Divulgação / PSG
Joia do Barcelona gera atrito, deixa o clube e fecha com o PSG
Aos 18 anos, Dro Fernández revoltou a diretoria do time catalão ao pedir para sair; entenda
Neymar reage a cartão inusitado e reacende debate sobre orientação da CBF
Camisa 10 do Santos criticou punição aplicada em clássico pernambucano e inflamou discussão sobre arbitragem; entenda
Ferj altera horário de Botafogo x Fluminense, pelo Campeonato Carioca
Clássico será no próximo domingo (1º), no Nilton Santos
David Neres passa por cirurgia no tornozelo e vira desfalque por tempo indeterminado no Napoli
Atacante brasileiro tentou retorno em janeiro, voltou a sentir dores e foi operado em Londres nesta segunda-feira (26)
Mãe de Adriano Imperador sofre golpe com IA, e ex-jogador garante: 'Vou atrás'
Craque pediu a devolução de R$ 15 mil, quantia depositada na conta do golpista
Infantino brinca sobre assumir a seleção brasileira após encontro com Lula
Presidente da Fifa falou sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil
