Momento em que Dodô, do Náutico, sobe na bola contra o Santa CruzReprodução / TV Globo

Publicado 26/01/2026 20:35

Um comentário breve de Neymar foi suficiente para recolocar em pauta uma regra recente da arbitragem brasileira. O camisa 10 do Santos reagiu ao cartão amarelo aplicado a Dodô, do Náutico, durante o clássico com o Santa Cruz, no último domingo (25), e criticou o impacto da decisão no jogo ao afirmar que “estão acabando com o espetáculo”.



O lance aconteceu ainda no primeiro tempo, na Arena Pernambuco. Ao dominar, o jogador do Timbu subiu com os dois pés na bola, gesto semelhante ao protagonizado por Soteldo, em 2023. O juiz Rodrigo Pereira de Lima interrompeu a partida, marcou falta e advertiu o atleta com cartão amarelo.



O episódio reacendeu o debate sobre a interferência da arbitragem no ritmo dos jogos. A discussão levanta questionamentos sobre até que ponto a interpretação da regra interfere na dinâmica e no apelo do espetáculo.

A decisão do árbitro, porém, seguiu recomendação oficial da CBF. Em comunicado enviado aos clubes em abril do ano passado, a entidade orienta a punição desse tipo de gesto, com advertência e tiro livre indireto, em todas as competições sob sua organização.



Para a Confederação, subir com os dois pés na bola caracteriza atitude antidesportiva e desrespeitosa com o jogo, além de potencialmente estimular reações agressivas. A jogada rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões no meio esportivo.