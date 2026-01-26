Biel foi apresentado no Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Mais artigos de O Dia
O Dia
Um clube da Arábia Saudita encaminhou a contratação de Biel, atacante de 24 anos revelado pelo Fluminense. O jogador, que pertence ao Sporting, de Portugal, será emprestado novamente. O atleta já viajou para realizar exames médicos e finalizar a negociação. A informação foi divulgada pelo Atlético Mineiro, seu último clube
Leia mais: Lima lamenta saída de Keno do Fluminense: 'Todo mundo chateado'

Desde julho do ano passado, o atacante atuava no futebol brasileiro pelo Atlético Mineiro. Biel tinha contrato com o Galo até meados de 2026, mas estava fora dos planos da comissão técnica, não teve oportunidades na temporada e acabou liberado pela diretoria.

Durante a passagem pelo clube mineiro, disputou 24 jogos, marcou um gol e distribuiu duas assistências. Ele esteve presente na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús e desperdiçou uma cobrança de pênalti, fato que gerou cobranças por parte da torcida atleticana.
Confira: Jemmes rechaça pressão por substituir Thiago Silva e comenta adaptação ao Fluminense

Revelado pelo Fluminense, Biel atuou no clube carioca até 2022. Na sequência, acumulou um empréstimo ao Grêmio e, após retornar ao Tricolor, foi vendido ao Bahia, em 2023. Pelo Tricolor, disputou 47 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências, além de conquistar um Campeonato Carioca em 2022.
fotogaleria
Biel foi apresentado no Atlético-MG
Portuguesa