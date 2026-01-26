Keno em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Lima lamenta saída de Keno do Fluminense: 'Todo mundo chateado'
Atacante, de 36 anos, foi emprestado ao Coritiba
Jemmes rechaça pressão por substituir Thiago Silva e comenta adaptação ao Fluminense
Zagueiro já se sente à vontade e almeja construir sua própria história no Tricolor
Arana explica escolha pelo Fluminense e avisa: 'Vamos dar trabalho esse ano'
Lateral diz ainda sonhar com vaga na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo
Fluminense encaminha renovação de Kevin Serna
Atacante foi um dos destaques na vitória sobre o Flamengo
Maxi Cuberas destaca 'nível' do Flamengo e elogia Santi Moreno: 'Boa partida'
Colombiano participou com assistência para primeiro gol do Fluminense
John Kennedy celebra vitória sobre o Flamengo: 'Importante para começar o ano'
Atacante anotou um dos gols do Fluminense no Maracanã
