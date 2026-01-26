Keno em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/01/2026 16:20

Rio - O Fluminense acertou a saída de Keno, que será emprestado ao Coritiba na temporada de 2026. O meia Lima, que foi titular na vitória sobre o Flamengo, falou sobre a recepção do elenco sobre o fim do ciclo do veterano no clube das Laranjeiras.

"A questão da comemoração, como eu falo, o grupo é fantástico, né? Desde quando eu cheguei em 2023. Antes de vir, Samuel (Xavier) já tinha me falado que era um grupo fantástico. E pra você ver, pegar a despedida do Keno, todo mundo fica chateado, ninguém quer sair daqui. E foi o que você viu, dois gols, duas comemorações fantásticas, todo mundo junto e a gente espera comemorar ainda mais", disse na zona mista.

Keno chegou ao Fluminense na temporada de 2023 e foi peça fundamental nas conquistas do Carioca e da Libertadores naqueles anos. Nos últimos dois anos, o atacante oscilou e acabou perdendo o espaço.

No total, ele entrou em campo em 133 jogos pelo Fluminense, anotou 15 gols e deu 16 assistência. O contrato de Keno com o clube carioca vai até o fim da atual temporada.