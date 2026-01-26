Jemmes revelou as suas principais características, a ansiedade para disputar a Libertadores e a origem de seu nome - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 26/01/2026 15:42

"É claro que jogar com o Thiago Silva seria um privilégio enorme. Ele é uma referência para todos os zagueiros, um ídolo no futebol. Estou muito feliz por ter vindo, mas o Thiago Silva é um zagueiro insubstituível", iniciou o defensor.

"Ele tem uma história linda no futebol. E eu espero ter minha história no Fluminense e uma trajetória linda", complementou.

Jemmes também falou sobre as primeiras semanas no clube carioca. Ao todo, ele já disputou três partidas no Estadual e acumulou boas atuações. "Minha adaptação foi muito rápida. Até comentei com o Paulo (Angioni). De todos os clubes em que cheguei, onde mais me senti em casa foi aqui. A recepção de todos me deixou muito à vontade. Que reflita dentro de campo", disse.

Outras respostas de Jemmes

. Lado de preferência: "Eu não vejo dificuldade de jogar na direita ou na esquerda. Onde o professor me colocar, estou à disposição. Nos últimos dois anos, joguei pela esquerda. No último jogo, teve um tiro de meta para nós e acabei indo para o lado esquerdo. Depois que lembrei que estava na direita (risos). Mas não vejo dificuldade".



. Principais características: "Sou um zagueiro rápido, bom na bola aérea. Gosto do jogo curto, de tentar sair jogando. Gosto de fazer a cobertura da defesa".

. Primeira Libertadores: "Estou ansioso. Nos últimos anos, minha carreira está sendo de muitos desafios. Primeira Série D, Série B, Série A. Agora vem a Libertadores. Espero fazer um grande campeonato e ajudar o Fluminense na busca pelo título".

. Vitória no Fla-Flu: "Um sentimento único. Jogar um clássico, um Fla-Flu e ainda sair vitorioso. Fiquei muito feliz".

. Semelhança com Nino, ex-Fluminense: "Eu comentei que as características são parecidas. Nino tem uma história linda no Fluminense. Espero construir minha história aqui também".



. Gols sofridos de bola aérea: "É verdade que sofremos com isso nos últimos jogos. É trabalho. Temos que melhorar isso, marcar melhor e atacar melhor a bola. Com o trabalho, vamos melhorar bastante".

. De onde veio o nome?: "Era um familiar nosso, um irmão da minha bisavó. Minha mãe botou o nome igual. É de família".

. Concorrência no setor: "Eu fui bem recebido até pelos zagueiros. Sou um dos mais novos entre eles. Estou sempre aprendendo. Ignácio, Igor Rabello e Freytes me ajudam bastante. Acredito que quem for escolhido pelo professor, dará o seu melhor".

. Cuidados fora das quatro linhas: "Graças a Deus, sempre tive um privilégio de nunca ter lesões. Nos últimos anos, fiz o máximo de jogos que pude. Essa maratona exige o mental, o físico. Pesa, sim, mas tenho que me adaptar o máximo possível. Eu me cuido bastante fora de campo".