John Kennedy balançou as redes contra o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/01/2026 18:50

Rio - O gol contra o Flamengo, no último domingo, não foi importante somente para dar moral a John Kennedy no começo da temporada. O atacante, de 23 anos, encerrou um jejum de mais de quatro anos sem balançar as redes contra o maior rival do Fluminense.

Nas categorias de base, John Kennedy era conhecido como carrasco do Flamengo. No total, ele anotou dez gols contando partidas do sub-17 e do sub-20. A sua música entoada pelos torcedores do Fluminense nas arquibancadas faz menção ao aproveitamento do atacante contra o rival.

Porém, como profissional, o jovem só havia feito dois gols contra o Flamengo, justamente no seu primeiro clássico no time de cima. Em outubro de 2021, ele foi o destaque da vitória do Fluminense no Brasileirão por 3 a 1, no Maracanã.

Neste começo de ano, John Kennedy vem alternando com Everaldo como titular do Fluminense. No total, ele entrou em campo em três partidas e anotou dois gols no Campeonato Carioca.