Guga em ação pelo Fluminense no clássico com o Flamengo, pelo Carioca - Lucas Merçon / Fluminense FC

Guga em ação pelo Fluminense no clássico com o Flamengo, pelo CariocaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 26/01/2026 17:51

Leia mais: Jemmes rechaça pressão por substituir Thiago Silva no Fluminense

"O torcedor sabe da força que tem. Nós também sabemos da nossa responsabilidade de mostrar serviço em campo. Todos querem ganhar. Hoje em dia, a paciência é um pouco curta. Não só aqui, em todo lugar. O torcedor quer ver o time ganhar, quer ver o time jogar bem. Trabalhamos para isso", iniciou o defensor.

"Quando juntamos a torcida e os jogadores e temos a mesma conexão, de alguma maneira ficamos muito fortes. Desde que cheguei, toda vez que a torcida joga junto e correspondemos, somos quase imbatíveis. Espero que possamos trazer a torcida ainda mais para perto. Não tem como ganhar todos os jogos, mas queremos representá-los, seja dentro ou fora de casa", complementou.

Leia mais: Arana explica escolha pelo Fluminense e sonha com a Copa