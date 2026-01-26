Kevin Serna marcou um dos gols na vitória contra o Flamengo - Lucas Merçon / Fluminense FC

Rio — Autor de um dos gols na vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), o atacante colombiano Kevin Serna está próximo de acertar o aumento do seu contrato com o Tricolor até o fim de 2028.



Restam poucos detalhes para a negociação ser fechada, segundo o jornalista Gabriel Amaral. Ele afirmou que o empresário do atleta, Narciso Algamis, esteve no Maracanã para o clássico e saiu ao lado do presidente Mário Bittencourt.

Atualmente, o contrato dele com o clube tem duração até 2027. Além de ser decisivo no Fla-Flu, Serna, de 28 anos, também marcou dois gols na vitória contra o Nova Iguaçu por 3 a 2, no meio da semana.



O jogador está no Tricolor desde 2024. Neste período, ele acumula 19 gols e 10 assistências em 90 jogos.

Negociação para o exterior frustrada



O Boca Juniors, da Argentina, tentou tirar Serna do Fluminense e chegou a um acordo com o atleta, mas esbarrou na falta de vontade do clube brasileiro em negociá-lo. A equipe argentina ofereceu algo em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,68 milhões).



O atacante chegou ao Fluminense em 2024. Na ocasião, o time carioca desembolsou cerca de 1,8 milhão de dólares (à cotação da época, aproximadamente R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante, que atuava pelo Alianza Lima.

Serna elogia companheiro de equipe

Em entrevista após o Fla-Flu, Serna elogiou o companheiro de time, John Kennedy, que marcou o outro gol da vitória e comemorou vestindo uma máscara de urso. O colombiano brincou chamando o colega de "maluco".

"Sempre falamos. Ele tem a forma de ser. Eu tenho outra personalidade, mais tranquila. Sempre bom ter um maluco no grupo, e temos dois: John Kennedy e Freytes. Muito malucos os dois", disse, à "GE TV".