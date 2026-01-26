Savarino em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

Rio - Reforço do Fluminense, Savarino teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (26) e está liberado para estrear. Assim, o venezuelano poderá entrar em campo no duelo com o Grêmio, na próxima quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. 
O meia-atacante assinou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2029. Ele foi a terceira contratação do clube carioca para a temporada. Jemmes e Guilherme Arana também chegaram.
Savarino selou acordo com o Fluminense na semana passada, depois de uma longa e enrolada negociação com o Botafogo. No Tricolor, o venezuelano usará a camisa 11, que ficou livre após a saída de Keno para o Coritiba.
Veja o registro de Savarino no BID

