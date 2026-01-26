Kevin Serna renova contrato com o Fluminense até 2028Foto: Divulgação
Recentemente, o Boca Juniors, da Argentina, tentou contratá-lo e até fechou com o jogador, mas esbarrou na falta de interesse do clube carioca em negociá-lo. A equipe argentina ofereceu cerca de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 26,68 milhões).
Em 2025, Serna foi um dos destaques do Fluminense. Ao todo, atuou em 67 partidas, sendo 47 como titular, e somou 13 gols e oito assistências, liderando o elenco em participações diretas em gols.
O atacante colombiano chegou ao Tricolor em 2024. Na ocasião, o clube carioca desembolsou cerca de 1,8 milhão de dólares (à cotação da época, aproximadamente R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, que defendia o Alianza Lima, do Peru.
