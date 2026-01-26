Guilherme Arana em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

26/01/2026

já disputou três partidas e explicou o motivo de aceitar a proposta tricolor, além de elogiar a melhora do clube nos últimos anos.

Arana começou a temporada junto ao time alternativo, e voltou a ganhar uma oportunidade na partida mais importante do Fluminense até o momento. Titular na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo , pelo Campeonato Carioca, o lateral-esquerdoe explicou o motivo de aceitar a proposta tricolor, além de

"Vi o projeto, o elenco que o Fluminense tinha, camisa pesada e sempre foi muito difícil jogar contra. Nos últimos anos mostrou a sua grandeza. Nós, jogadores, quando fazemos uma mudança, estudamos o elenco… a cidade não precisava, já vinha aqui. Peguei referências de amigos, de fora do futebol também. Estou bem instalado e sei muito bem como funciona aqui. Pela sua camisa e grandeza, essa evolução a gente já esperava", afirmou.



Momentos antes, Arana mostrou confiança pelo que viu no elenco do Fluminense até agora: "Gosto de brigar por títulos. Pelo grupo que temos, com experiência e características boas, acredito que vamos dar trabalho esse ano", avisou.



Em meio à concorrência com Renê por uma vaga de titular, Arana ainda tem um sonho: disputar a Copa do Mundo de 2026, após a decepção de ficar fora em 2022 por causa de uma grave lesão.



"Procurar fazer um bom papel e acredito que se nosso grupo estiver bem, com certeza vai aparecer. Quero buscar minha vaga na Seleção. Não tive oportunidade ainda nessa comissão nova. Se eu desempenhar um bom futebol em um momento no Fluminense as coisas vão acontecer", afirmou.



Para esse difícil objetivo, entretanto, o lateral primeiro precisa vencer a disputa interna dentro do Fluminense.



"Respeito Renê. Grande jogador, passou por diversas equipes. Sei bem o que o torcedor espera de mim. Vou retribuir da melhor forma nos jogos e treinos. Mostrar para o treinador que pode contar comigo independentemente da posição que eu jogar", completou.