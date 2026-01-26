Guilherme Arana em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Arana explica escolha pelo Fluminense e avisa: 'Vamos dar trabalho esse ano'
Lateral diz ainda sonhar com vaga na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo
Carrasco na base, John Kennedy voltou a marcar contra o Flamengo após mais de quatro anos
Atacante, de 23 anos, fez um dos gols da vitória do Fluminense
Fluminense anuncia renovação de contrato de Kevin Serna
Atacante colombiano assinou vínculo até dezembro de 2028 com o Tricolor
Savarino é regularizado e já pode estrear pelo Fluminense
Meia-atacante estará à disposição para encarar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Guga destaca 'conexão' entre jogadores e torcedores do Fluminense: 'Quase imbatíveis'
Lateral-direito valorizou o apoio dos tricolores na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã
Lima lamenta saída de Keno do Fluminense: 'Todo mundo chateado'
Atacante, de 36 anos, foi emprestado ao Coritiba
Jemmes rechaça pressão por substituir Thiago Silva e comenta adaptação ao Fluminense
Zagueiro já se sente à vontade e almeja construir sua própria história no Tricolor
