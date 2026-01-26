Adriano Imperador fez um desabafo e alertou seguidores nas redes sociaisReprodução / Instagram @adrianoimperador

Rio - Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para alertar sobre um estelionatário que está se passando por ele com o uso de inteligência artificial. De acordo com o ex-jogador, sua mãe depositou R$ 15 mil na conta do golpista.

"Minha mãe acabou de depositar R$ 15 mil em uma conta que estava se passando por mim. Pessoal, eu não troquei de número, meu número é o mesmo. Esse safado… é melhor você devolver, cara! Porque eu vou atrás de você igual um c******, não se mexe com família!", disse o craque.

"Pessoal, toma cuidado. Tem um monte de safado aí, mas quando se mete com a família, aí é diferente. Aí você vai ver o diabo descer na terra. Pode devolver, vou te dar 24 horas", completou.
Depois do desabafo, Adriano Imperador publicou outra mensagem: "O que o inimigo leva, Deus devolve, graças a Deus. Se tiver com raiva, morde as costas".
