David Neres comemora o gol que marcou na vitória do Napoli sobre o MilanDivulgação / Napoli
"Nesta segunda-feira, David Neres foi submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo em Londres. A operação foi um sucesso completo. O jogador do Napoli descansará por alguns dias e depois iniciará seu programa de reabilitação", anunciou o clube
A cirurgia foi realizada no hospital Wellington. Além de David Neres, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic também teve uma contusão grave detectada nesta segunda - distensão do bíceps femoral da coa esquerda -, e desfalcam a equipe na Champions League, quarta-feira, diante do Chelsea, e por algumas semanas.
O jogador revelado pelo São Paulo postou uma foto em seu Instagram do quarto do hospital, ao lado da mulher, para garantir que o procedimento foi um sucesso e em breve estará novamente nos gramados. "Tudo correu bem! Obrigado minha esposa, que além de esposa foi médica, fisio...", escreveu.
Muitos jogadores curtiram o post, entre eles Antony, ex-São Paulo e agora no Bétis, o palmeirense Lucas Evangelista, também se recuperando de cirurgia, o corintiano Carrillo, que passou por procedimento semelhante em 2025, e o ex-atacante de Santos e Corinthians, Júnior Moraes, que desejou "forças" para David Neres. "Com a família do lado você vai recuperar mais rápido e melhor."
