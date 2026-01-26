David Neres comemora o gol que marcou na vitória do Napoli sobre o Milan - Divulgação / Napoli

David Neres comemora o gol que marcou na vitória do Napoli sobre o MilanDivulgação / Napoli

Publicado 26/01/2026 20:00

O brasileiro David Neres vai se afastar dos gramados por um tempo indefinido no Napoli. Afastado desde o começo de janeiro, o atacante teve uma lesão diagnosticada no tornozelo esquerdo, tentou retornar contra o Parma, mas voltou a sentir dores e foi submetido a cirurgia nesta segunda=feira, em Londres.



"Nesta segunda-feira, David Neres foi submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo em Londres. A operação foi um sucesso completo. O jogador do Napoli descansará por alguns dias e depois iniciará seu programa de reabilitação", anunciou o clube

Leia mais: Xabi Alonso pode assumir o comando do Liverpool na próxima temporada, diz jornal espanhol



A cirurgia foi realizada no hospital Wellington. Além de David Neres, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic também teve uma contusão grave detectada nesta segunda - distensão do bíceps femoral da coa esquerda -, e desfalcam a equipe na Champions League, quarta-feira, diante do Chelsea, e por algumas semanas.



O jogador revelado pelo São Paulo postou uma foto em seu Instagram do quarto do hospital, ao lado da mulher, para garantir que o procedimento foi um sucesso e em breve estará novamente nos gramados. "Tudo correu bem! Obrigado minha esposa, que além de esposa foi médica, fisio...", escreveu. A cirurgia foi realizada no hospital Wellington. Além de David Neres, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic também teve uma contusão grave detectada nesta segunda - distensão do bíceps femoral da coa esquerda -, e desfalcam a equipe na Champions League, quarta-feira, diante do Chelsea, e por algumas semanas.O jogador revelado pelo São Paulo postou uma foto em seu Instagram do quarto do hospital, ao lado da mulher, para garantir que o procedimento foi um sucesso e em breve estará novamente nos gramados. "Tudo correu bem! Obrigado minha esposa, que além de esposa foi médica, fisio...", escreveu.