Presidente Lula e Gianni Infantino tiveram encontro na MalásiaDivulgação / Ricardo Stuckert/PR
"Deixamos o Carlo, que é o melhor. Carlo Ancelotti é o melhor", completou Infantino sobre "assumir" a seleção brasileira.
Ter o Brasil como país-sede do Mundial de Clubes de 2029 também foi um dos assuntos discutidos. A proposta já havia sido levantada pela CBF e, agora, ganhou o apoio de Lula.
Infantino não abordou a possibilidade, mas elogiou a estrutura do País para receber grandes eventos da Fifa, citando novamente a Copa Feminina. "Tudo está pronto no Brasil. Há estádios, há hotéis, há aeroportos. Não precisamos de nada, apenas a alegria da gente. Que toda a gente esteja com a Fifa, com a CBF e com o governo para apoiar as mulheres e o futebol feminino e todas as causas das mulheres", disse.
O presidente da CBF, Samir Xaud, também comentou sobre o Mundial de Clubes. "Isso é um assunto que a gente já lançou. Ainda não se lançou a campanha em si, mas a gente já se fala em bastidores, vamos trabalhar para isso. A gente acredita que o Brasil está apto a receber esse evento grandioso, mas isso requer muitas conversas, muitos ajustes, mas o Brasil vai, sim, colocar sua candidatura para 2029", confirmou.
