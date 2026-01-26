Rafinha teve o contrato rescindido pelo Coritiba - JP Pacheco/Coritiba

Rafinha teve o contrato rescindido pelo Coritiba JP Pacheco/Coritiba

Publicado 26/01/2026 15:11

Rafinha, ex-lateral do Flamengo, confirmou nesta segunda-feira (26) que aceitou o convite para assumir a função de coordenador de futebol no São Paulo. Aos 40 anos, ele chega para o cargo que era de Muricy Ramalho, que se despediu da diretoria na última semana.

A confirmação aconteceu durante a participação de Rafinha, que atuou como comentarista nos últimos meses, no programa Seleção SporTV. Apesar do momento ruim do São Paulo, com o time próximo da zona de rebaixamento do Paulistão - e amargando crise administrativa fora das quatro linhas - ele rechaçou que o momento seja para lamentação.



"Infelizmente, o São Paulo ficou parado. Eu estive lá três anos como atleta,. Agora, também não é terra arrasada. Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais também. Isso aí também não vai acontecer. Não pode acontecer", garantiu o novo funcionário do clube.



