Sergio Ramos foi revelado pelo Sevilla em 2003 e retornou ao clube na temporada 2023-24Reprodução / Instagram
De acordo com a publicação, o ídolo do time está entrando em uma fase de exclusividade e diligência prévia para concluir a aquisição. Em cerca de três meses, Ramos e o grupo de investidores devem reavaliar as finanças da equipe.
O defensor de 39 anos foi revelado pelo Sevilla em 2003. Ele saiu do clube em 2005 para fechar com o Real Madrid, onde ficou por 16 anos, até 2021, e conquistou quatro Ligas dos Campeões, cinco Campeonatos Espanhóis, duas Copas da Espanha e quatro Mundiais de Clubes.
Depois, teve uma passagem pelo PSG, até retornar ao Sevilla, para a temporada 2023-24. Em 2025, assinou com o Monterrey, do México, e após o término do contrato, no último mês de dezembro, ficou sem clube.
