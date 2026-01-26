Sergio Ramos foi revelado pelo Sevilla em 2003 e retornou ao clube na temporada 2023-24 - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 14:15 | Atualizado 26/01/2026 14:16

O zagueiro Sergio Ramos assinou um acordo preliminar com um grupo de acionistas para comprar o Sevilla, tradicional clube do futebol espanhol. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais, na manhã desta segunda-feira (26).



De acordo com a publicação, o ídolo do time está entrando em uma fase de exclusividade e diligência prévia para concluir a aquisição. Em cerca de três meses, Ramos e o grupo de investidores devem reavaliar as finanças da equipe.

Trajetória



O defensor de 39 anos foi revelado pelo Sevilla em 2003. Ele saiu do clube em 2005 para fechar com o Real Madrid, onde ficou por 16 anos, até 2021, e conquistou quatro Ligas dos Campeões, cinco Campeonatos Espanhóis, duas Copas da Espanha e quatro Mundiais de Clubes.



Depois, teve uma passagem pelo PSG, até retornar ao Sevilla, para a temporada 2023-24. Em 2025, assinou com o Monterrey, do México, e após o término do contrato, no último mês de dezembro, ficou sem clube.

Com a seleção espanhola, o zagueiro também venceu uma Copa do Mundo, em 2010, e duas Eurocopas, nos anos de 2008 e 2012.