Zico e Diego Ribas - Divulgação

Zico e Diego RibasDivulgação

Publicado 26/01/2026 12:48 | Atualizado 26/01/2026 17:18

Rio - O Rio Futsubmmit terá sua quarta edição em 2026. A atração é um festival de futebol, para conectar personalidades do mundo da bola, profissionais da indústria, marcas e influenciadores. Realizado nos dias 23 e 24 de março, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, o evento agora abre as portas para o público apaixonado pelo esporte.

Esta edição, construída em parceria com a Prefeitura do Rio, será o último grande encontro da indústria antes da Copa do Mundo, e terá dois dias inteiros de programação, que contará com palcos que ditam tendências, rodadas de negócios, interações com ídolos e experiências imersivas.

Entre as primeiras presenças confirmadas estão grandes personalidades e autoridades que constroem o futebol dentro e fora das quatro linhas. O ídolo absoluto, Zico; os campeões do mundo em 94, Cafu e Mauro Silva; um dos mais importantes gestores da atualidade e Diretor Executivo de Futebol do Corinthians, Marcelo Paz; o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt; o streamer e criador de conteúdo, Wendell Lira e a apresentadora Glenda Kozlowski.

O evento tem como conselheiros já confirmados, que também integram a programação, o ex-zagueiro da seleção e Tetracampeão Ricardo Rocha, o jornalista Mauro Beting; o especialista em esportes eletrônicos, Marcelo Fadul; o cofundador da Rio Innovation Week, Fábio Queiroz; o especialista em Marketing Esportivo, Bernardo Pontes; e a Diretora Jurídica do Fluminense, Roberta Fernandes. O evento reunirá mais de 200 nomes de peso.

Idealizado pelo ex-goleiro e apresentador, Getúlio Vargas, e a especialista em branding, Izabel Barbosa, o Rio Futsubmmit contará com múltiplos espaços. A plenária principal, a FUT Arena, será o ambiente mais inspiracional do evento, trazendo debates sobre o futebol como esporte, indústria e fenômeno global. O palco FUT Stage trará conteúdos técnicos em torno do mercado do futebol, e o espaço FUT Conect apresentará inovações, tecnologias e as novidades do universo do E-Sports, tudo que está disruptando o futebol, dentro ou fora de campo.

O público também terá acesso às áreas de ativações e entretenimento, enquanto quem estiver de casa poderá acompanhar gratuitamente as transmissões online e o podcast do evento – garantido o caráter democrático do evento.



“Nascemos durante a pandemia, de forma online, quando enxergamos a necessidade de ampliar o acesso às discussões que pautam o futuro do futebol. Ano a ano ganhamos força e nos adaptamos às demandas e tendências da indústria e da sociedade. Em 2026, estamos transformando o FUTSUMMIT em um grande ecossistema do futebol, redefinindo o conceito do que um evento de futebol pode ser. Estamos preparando uma experiência inédita para torcedores e profissionais da indústria, assim como oportunidades para marcas que querem se conectar com o público apaixonado por futebol, principalmente em ano de Copa do Mundo”, afirma Izabel Barbosa.

A curadoria do evento dividirá os painéis em mais de 15 trilhas conteúdos, como direito desportivo, tecnologia, carreiras, inovação, medicina e performance, saúde mental, liderança, gestão, marketing e conteúdo, ESG, negócios e investimentos, esports, engajamento dos fãs e jornalismo.