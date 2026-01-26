Gabriel Bortoletto foi à pista com a Audi no primeiro dia de treinos de pré-temporada da F1Reprodução
Audi de Bortoleto apresenta problema em primeiro treino de pré-temporada de F1
Carro do piloto brasileiro teve pane durante volta no circuito de Montmeló, em Barcelona
Audi de Bortoleto apresenta problema em primeiro treino de pré-temporada de F1
Carro do piloto brasileiro teve pane durante volta no circuito de Montmeló, em Barcelona
Andrew revela conversas com Rossi e avalia estreia pelo Flamengo
goleiro recém-chegado recebe elogios de Filipe Luís após o Fla-Flu no Maracanã
Alexander Barboza recebe homenagem do Botafogo por 100 jogos: 'Não é fácil'
Zagueiro está perto de renovar contrato por mais três anos
Jemmes rechaça pressão por substituir Thiago Silva e comenta adaptação ao Fluminense
Zagueiro já se sente à vontade e almeja construir sua própria história no Tricolor
Ex-Flamengo, Rafinha confirma fim do ciclo no SporTV para ser coordenador do São Paulo
Aos 40 anos, ex-jogador troca a TV por cargo na diretoria são-paulina
Perto de acordo, Flamengo quer contar com Paquetá na Supercopa contra o Corinthians
Rubro-Negro corre para acertar prazo para o pagamento ao West Ham e anunciar jogador nesta semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.