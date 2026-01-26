Enzo Alves assina primeiro contrato profissional com o Real Madrid ao lado da famíliaReprodução
Filho de Marcelo, Enzo Alves assina primeiro contrato profissional com o Real Madrid
Aos 16 anos, atacante é uma das principais promessas da base merengue
Vasco encaminha empréstimo de Garré para equipe saudita
Cruz-Maltino deverá receber algo em torno de R$ 1,8 milhão
Flamengo deve contar com Arrascaeta e Jorginho na estreia do Brasileirão
Dupla tem boas chances de retorno e pode reforçar o time contra o São Paulo, no Morumbis
Lima lamenta saída de Keno do Fluminense: 'Todo mundo chateado'
Atacante, de 36 anos, foi emprestado ao Coritiba
Audi de Bortoleto apresenta problema em primeiro treino de pré-temporada de F1
Carro do piloto brasileiro teve pane durante volta no circuito de Montmeló, em Barcelona
Rafael Miniman vence no LFA 225, chega ao 10º triunfo seguido e se aproxima de title shot
Atleta da CMSystem finalizou ex-desafiante ao título em Brasília; Ricardinho Lemos assina com o LFA após vitória no R1 Fighting Series
