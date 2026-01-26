Enzo Alves assina primeiro contrato profissional com o Real Madrid ao lado da família - Reprodução

Enzo Alves assina primeiro contrato profissional com o Real Madrid ao lado da famíliaReprodução

Publicado 26/01/2026 16:52

Espanha – Promessa das categorias de base do Real Madrid, o atacante Enzo Alves, de 16 anos, fechou nesta segunda-feira (26) o seu primeiro vínculo profissional com o clube merengue, no centro de treinamento de Valdebebas, em Madri. Alem do jogador, seu pai, o ex-lateral Marcelo, sua mãe, Clarice, e seu irmão mais novo, Liam Alves, de 11 anos, estiveram presentes na assinatura.

Nas redes sociais, o garoto publicou uma foto com a família para comemorar a nova fase. “Feliz de assinar meu primeiro contrato profissional! ¡Hala Madrid!”, afirmou.

Formado nas categorias de base do Real Madrid desde 2017, Enzo Alves é reconhecido como uma das principais apostas do clube para o futuro. Ele, inclusive, já esteve em algumas convocações da seleção espanhola sub-17.

Em março do ano passado, o jovem chamou atenção ao estrear pelo time sub-19 com apenas 15 anos. Na ocasião, foi decisivo ao dar uma assistência de letra, aos 37 minutos do segundo tempo, no gol que garantiu a vitória merengue.