Miniman está cada vez mais perto de uma disputa de cinturão no LFA(Foto: Reprodução)
A vítima da vez foi o argentino Lionel Abojer, ex-desafiante ao cinturão dos galos. Miniman construiu a vitória com controle e precisão até confirmar o triunfo por finalização, com um mata-leão, no terceiro round. Invicto desde 2018, o brasileiro agora soma 15 vitórias em 19 lutas no cartel profissional e se coloca definitivamente na rota de uma possível disputa de cinturão ainda em 2026.
Além de Miniman, outro representante da CMSystem chamou atenção na capital federal. Com apenas 18 anos, Ricardinho Lemos manteve a invencibilidade ao chegar à quarta vitória em quatro lutas como profissional. O jovem talento finalizou Nilson Silva com uma guilhotina ainda no primeiro round, em combate válido pelo R1 Fighting Series, desempenho que lhe garantiu um contrato com o LFA.
Na mesma edição do LFA que consagrou Miniman - a de nº 225 -, o cubano Vladimir Calvo teve sua sequência de três vitórias interrompida ao ser superado por Gustavo Rocha por decisão unânime. Apesar do revés, Calvo apresentou uma atuação competitiva, mantendo-se como um nome relevante na divisão.
Líder da CMSystem, Cristiano Marcello exaltou o momento da equipe e destacou o protagonismo de seus atletas após os eventos em Brasília.
“O Rafael Miniman vive o melhor momento da carreira. Pelo que vem apresentando, ele é hoje o melhor peso-galo do Brasil e está pronto para disputar o cinturão. O Ricardinho é um talento raro, muito jovem, já assinando com o LFA, e eu não tenho dúvidas de que ele é o futuro dos pesos-moscas do MMA mundial. Quanto ao Vlad, derrota faz parte do jogo. Ele lutou bem, mostrou nível e vai dar a volta por cima já na próxima luta”, afirmou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.