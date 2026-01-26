Miniman está cada vez mais perto de uma disputa de cinturão no LFA - (Foto: Reprodução)

Miniman está cada vez mais perto de uma disputa de cinturão no LFA(Foto: Reprodução)

Publicado 26/01/2026 16:00 | Atualizado 26/01/2026 16:19

O peso-galo Rafael Miniman segue em ascensão no cenário internacional. Na edição do LFA realizada no último fim de semana, em Brasília, o atleta da CMSystem conquistou sua décima vitória consecutiva na carreira e a quinta dentro do evento norte-americano, ratificando sua posição entre os principais nomes da categoria.



A vítima da vez foi o argentino Lionel Abojer, ex-desafiante ao cinturão dos galos. Miniman construiu a vitória com controle e precisão até confirmar o triunfo por finalização, com um mata-leão, no terceiro round. Invicto desde 2018, o brasileiro agora soma 15 vitórias em 19 lutas no cartel profissional e se coloca definitivamente na rota de uma possível disputa de cinturão ainda em 2026.



Além de Miniman, outro representante da CMSystem chamou atenção na capital federal. Com apenas 18 anos, Ricardinho Lemos manteve a invencibilidade ao chegar à quarta vitória em quatro lutas como profissional. O jovem talento finalizou Nilson Silva com uma guilhotina ainda no primeiro round, em combate válido pelo R1 Fighting Series, desempenho que lhe garantiu um contrato com o LFA.