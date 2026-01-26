Júlio César Pereira celebra campanha histórica, exalta professores do continente e mira um 2026 ainda mais estruturado - (Foto: Divulgação)

Publicado 26/01/2026 08:00 | Atualizado 26/01/2026 14:29

A GFTeam viveu um momento especial no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF ao conquistar os títulos gerais das categorias Master e Novice (iniciantes), consolidando sua força internacional e celebrando um trabalho coletivo que envolveu academias e professores de diversos países do continente europeu. Segundo o mestre Júlio César Pereira, o feito tem um sabor ainda mais marcante por um detalhe histórico.



“Eu acho que pela primeira vez a gente chegou aqui no Europeu de Jiu-Jitsu como campeão do Master, que era a categoria que tinha o maior número de atletas. E o trabalho é mais da galera da equipe aqui da Europa mesmo. Foram poucos atletas brasileiros e a maior parte dos campeões são aqui da Europa. Então são vários professores diferentes, de toda a Europa, que fizeram esse resultado acontecer”, disse o faixa-coral, valorizando o engajamento coletivo da GFTeam no continente.

Mesmo com uma estrutura de treinos bastante individualizada, Júlio César destacou que a equipe conseguiu se organizar de forma eficiente para a competição: “O método de treino e gestão é bem individual. Só que a gente está cada vez se organizando melhor para poder conquistar resultados como esse do Europeu de Jiu-Jitsu. Nós fomos a terceira ou quarta maior equipe de inscritos na competição, mas com o maior número de atletas no Master. Então, a gente conseguiu esse grande resultado e estamos muito felizes com isso”, comemorou.

De olho no futuro, o professor da GFTeam explicou que o planejamento passa agora por uma profissionalização ainda maior da estrutura: “O planejamento agora é na empresa como um todo. Estamos começando a organizar mais as equipes, fazendo uma padronização, para que a gente possa chegar mais fortes e mais coesos nos campeonatos”, revelou.



O início de ano já é visto como extremamente positivo dentro da equipe: “Começamos o ano muito bem com a graduação, com o Rio Summer Open, e agora fomos bem também no Europeu. A partir de março a gente já começa os cursos dentro da GFTeam, a padronização, e em seguida vem o Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Vamos de mês em mês tentando realizar tudo o que a gente está se programando para fazer da melhor maneira possível”, concluiu Júlio César Pereira.