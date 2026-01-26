Trio vai alçar voos ainda maiores no MMA(Foto: Divulgação)

Três lutadores do R1 Fighting Series conquistaram vagas no LFA após vitórias no primeiro round na edição realizada no último dia 21, em Brasília. Almir Augusto, Lucas Silva e Ricardo Lemos encerraram seus combates de forma rápida e asseguraram contratos com a organização norte-americana, reforçando a parceria entre os dois eventos na formação de atletas do MMA brasileiro.

Peso-galo do Rio de Janeiro, Almir Augusto venceu Savio Silva Santos por nocaute com socos, começando com o cruzado de esquerda e confirmando o triunfo com um ground and pound agressivo. O resultado marcou a terceira vitória do atleta em três lutas como profissional, todas decididas ainda no primeiro round.

O meio-médio paulista Lucas Silva precisou de apenas 12 segundos para definir o confronto contra Willian Costa, da mesma forma que Almir. Após um cruzado de esquerda, Lucas levou o adversário ao chão e definiu com golpes no ground and pound. Ele chegou à quarta vitória em quatro lutas no cartel profissional.

Fechando a lista, o peso-mosca paranaense Ricardo Lemos abateu Nilson Silva com uma guilhotina. A finalização garantiu sua quarta vitória em quatro lutas como profissional, mantendo o retrospecto de todos os triunfos por via rápida.
Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão comentou o desempenho dos atletas contratados e o papel da parceria entre as organizações.

“As performances foram claras e objetivas. São atletas que mostraram preparo e entendimento do momento da luta”, afirmou. Segundo ele, o cenário atual aponta para uma renovação constante. “Existe uma boa safra chegando, e o trabalho conjunto do R1 Fighting Series com o LFA permite que esses lutadores amadureçam no tempo certo e cheguem mais prontos ao cenário internacional”, completou.

O R1 Fighting Series é parceiro oficial do LFA e funciona como uma das plataformas de observação e desenvolvimento de novos nomes do MMA nacional. A iniciativa busca oferecer experiência competitiva, visibilidade e avaliação técnica antes da transição para eventos de maior alcance.