Trio vai alçar voos ainda maiores no MMA - (Foto: Divulgação)

Trio vai alçar voos ainda maiores no MMA(Foto: Divulgação)

Publicado 26/01/2026 14:00 | Atualizado 26/01/2026 16:10

Três lutadores do R1 Fighting Series conquistaram vagas no LFA após vitórias no primeiro round na edição realizada no último dia 21, em Brasília. Almir Augusto, Lucas Silva e Ricardo Lemos encerraram seus combates de forma rápida e asseguraram contratos com a organização norte-americana, reforçando a parceria entre os dois eventos na formação de atletas do MMA brasileiro.



Peso-galo do Rio de Janeiro, Almir Augusto venceu Savio Silva Santos por nocaute com socos, começando com o cruzado de esquerda e confirmando o triunfo com um ground and pound agressivo. O resultado marcou a terceira vitória do atleta em três lutas como profissional, todas decididas ainda no primeiro round.



O meio-médio paulista Lucas Silva precisou de apenas 12 segundos para definir o confronto contra Willian Costa, da mesma forma que Almir. Após um cruzado de esquerda, Lucas levou o adversário ao chão e definiu com golpes no ground and pound. Ele chegou à quarta vitória em quatro lutas no cartel profissional.



Fechando a lista, o peso-mosca paranaense Ricardo Lemos abateu Nilson Silva com uma guilhotina. A finalização garantiu sua quarta vitória em quatro lutas como profissional, mantendo o retrospecto de todos os triunfos por via rápida.