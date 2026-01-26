Presidente da Fifa, Infantino marca presença no Rio para apresentar marca da Copa do Mundo Feminina de 2027 Fifa/Divulgação
CBF aproveita visita de Infantino para tentar garantir Mundial de Clubes ao Brasil
Flamengo é o primeiro clube brasileiro classificado para a segunda edição do torneio
Os concorrentes à candidatura do Brasil
Flamengo classificado para o Mundial de Clubes
Federação Italiana admite 'erro', mas confia em vaga na Copa do Mundo: 'Sem desculpas'
Seleção disputará a repescagem em busca de um espaço no torneio internacional
Santiago Rodríguez mantém bom nível e se destaca em início de temporada no Botafogo
Meia-atacante uruguaio é uma das principais opções no setor ofensivo do Glorioso
Joia do Barcelona gera atrito, deixa o clube e fecha com o PSG
Aos 18 anos, Dro Fernández revoltou a diretoria do time catalão ao pedir para sair; entenda
Neymar reage a cartão inusitado e reacende debate sobre orientação da CBF
Camisa 10 do Santos criticou punição aplicada em clássico pernambucano e inflamou discussão sobre arbitragem; entenda
Ferj altera horário de Botafogo x Fluminense, pelo Campeonato Carioca
Clássico será no próximo domingo (1º), no Nilton Santos
David Neres passa por cirurgia no tornozelo e vira desfalque por tempo indeterminado no Napoli
Atacante brasileiro tentou retorno em janeiro, voltou a sentir dores e foi operado em Londres nesta segunda-feira (26)
