Presidente da Fifa, Infantino marca presença no Rio para apresentar marca da Copa do Mundo Feminina de 2027 Fifa/Divulgação

Publicado 26/01/2026 12:13

sediar o torneio é um desejo da CBF que conta com o apoio do governo federal.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está no Brasil para tratar da Copa do Mundo feminina de 2027 , mas a visita também pode ajudar na candidatura para o Mundial de Clubes de 2029. Afinal,

As conversas já estão em andamento, com forte lobby da entidade brasileira, enquanto o processo para a escolha ainda não é divulgado. Diante da oportunidade de reforçar essa candidatura extra-oficial, a CBF conta com uma reunião de Infantino com o presidente Lula nesta segunda-feira (26), em Brasília, segundo o site 'ge'.



No encontro que também tratará da Copa do Mundo Feminina, a ideia é reforçar a intenção de receber o torneio de clubes, assim como mostrar que o o governo federal está junto nessa ideia. Também participarão do encontro o presidente da CBF, Samir Xaud, e o ministro do Esporte, André Fufuca.



Os concorrentes à candidatura do Brasil



Além do Brasil, Espanha, Marrocos e Catar também manifestaram a intenção de receber o Mundial de Clubes de 2029. Os países europeu e africano têm como trunfo utilizar o torneio como teste para a Copa de 2030, que também tem Portugal como sede.

primeira edição, em 2025, foi nos Estados Unidos, com a participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Já os asiáticos têm relação próxima junto à Fifa e receberam a Copa Intercontinental nos últimos dois anos, além da Copas do Mundo de 2022 e Sub-17. A

Flamengo classificado para o Mundial de Clubes



Já a segunda edição, aqui a três anos e meio, já tem alguns classificados, inclusive o Rubro-Negro, campeão da Libertadores de 2025. Além dele, PSG (França), Al-Ahli (Arábia Saudita), Cruz Azul (México) e Pyramids (Egito) também estão garantidos por terem sido campeões continentais no ano passado.