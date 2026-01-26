Endrick vive excelente começo pelo LyonDivulgação / Lyon
Treinador pede, e Lyon tentará ampliar empréstimo de Endrick junto ao Real Madrid
Atacante tem quatro gols em três jogos pelo clube francês
Treinador pede, e Lyon tentará ampliar empréstimo de Endrick junto ao Real Madrid
Atacante tem quatro gols em três jogos pelo clube francês
Técnico acusado de planejar preparação de time com IA nega acusação
Ex-dirigente diz que Robert Moreno foi demitido de clube russo por uso excessivo de ferramenta
Raphinha se irrita com pergunta sobre desempenho na temporada pelo Barcelona
Jogador rebateu repórter após vitória pelo Campeonato Espanhol
Schumacher passeia por residência em cadeira de rodas, diz jornal inglês
Heptacampeão de Fórmula 1 não está preso à cama e tem progressos físicos
Diniz avalia se Vasco pode ter Hinestroza e Brenner em estreia no Brasileirão
Gigante da Colina estreia joga quinta-feira pelo campeonato nacional, contra o Mirassol
Ex-Botafogo, Luís Castro tem fala com conotação racista e se desculpa
Técnico do Grêmio disse que equipe teve um 'dia negro' para se referir à derrota em clássico contra o Internacional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.