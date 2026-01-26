Endrick vive excelente começo pelo Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 26/01/2026 11:30

Rio - O excelente começo de Endrick no Lyon já movimenta os bastidores do clube francês. De acordo com informações da "ESPN", o técnico Paulo Fonseca está encantado com o brasileiro e pediu que esforços sejam feitos para ampliar o empréstimo do jovem.

Endrick, de 19 anos, assinou com o Lyon até junho de 2026. Ele pertence ao Real Madrid e tem contrato com o clube espanhol até o junho de 2030. A decisão do brasileiro de mudar de ares foi para ter mais espaço.

Uma ampliação do empréstimo de Endrick é improvável. O brasileiro, inclusive, quando topou o empréstimo para o Lyon, o fez com uma intenção de ser rápida. Porém, a situação pode mudar a medida que o jovem se sinta à vontade na França.

Endrick entrou em campo em três jogos pelo Lyon e anotou quatro gols. Neste domingo, contra o Metz, pelo Campeonato Francês, o brasileiro fez seu primeiro "hat-trick" na carreira e foi o destaque da goleada por 5 a 2.