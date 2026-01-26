Robdert Moreno admitiu uso de IA apenas para traduzir do russo para o espanhol - Reprodução de redes sociais

Publicado 26/01/2026 11:03

Ex-técnico da seleção da Espanha, Robert Moreno se viu no centro de uma polêmica após ser acusado de ter dependência de IA (inteligência artificial) para conduzir o trabalho no Sochi, da Rússia. O ex-dirigente Andrei Orlov, que era diretor-esportivo, afirmou à imprensa russa que o espanhol utilizava o ChatGPT para organizar treinos, planejar deslocamentos da equipe e até indicar reforços.



Supostos casos de uso de IA



Um dos episódios mencionados por Orlov envolveu a chegada de um jogador ao elenco. Em outro caso, o planejamento de viagem e treinos não previa tempo de descanso e sono aos jogadores durante 28 horas.

"Perguntei a ele: 'Robert, está tudo ótimo, mas quando eles vão dormir?' Moreno introduziu novos parâmetros e a apresentação foi atualizada", disse o russo.

Em entrevista ao jornal espanhol 'As', Robert Moreno rejeitou as acusações e afirmou que as declarações devem-se a a divergências profissionais que culminaram na saída do ex-dirigente.

"Nunca usei o ChatGPT nem qualquer IA para preparar jogos, decidir onzes ou escolher jogadores. Isso é completamente falso", afirmou.



Moreno reconheceu apenas um uso pontual da ferramenta de inteligência artificial, sem relação com futebol.



"O que fiz em alguma ocasião pontual foi usá-lo para traduções entre russo e espanhol, que é uma língua que não domino", explicou.



"Usamos GPS, Wyscout, vídeo e plataformas de scouting. A tecnologia ajuda a processar informação, mas as decisões desportivas são sempre da equipe técnica", completou.



Quem é Robert Moreno



O técnico construiu sua trajetória no futebol como auxiliar em clubes como Barcelona, Roma e Celta de Vigo, além de Espanha. Ele recebeu uma oportunidade no comando da seleção espanhola em 2019, além de Mônaco, Granada e, mais recentemente, o Sochi, onde saiu em agosto de 2025.





