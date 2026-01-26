Raphinha em ação pelo Barcelona - Fadel Senna / AFP

Publicado 26/01/2026 10:29 | Atualizado 26/01/2026 10:30

O atacante Raphinha, do Barcelona, se irritou ao ser questionado por um repórter sobre o rendimento do jogador atualmente, em comparação à temporada passada. Em entrevista neste domingo (25), após a vitória da sua equipe contra o Real Oviedo por 3 a 0, o atleta rebateu o jornalista com dados de desempenho.

"Acho que estou fazendo o mesmo que na temporada passada. Marquei oito gols em 13 jogos do campeonato nesta temporada. Vocês acham que algo mudou desde a temporada passada? Vocês que podem assistir aos jogos. Acho que estou fazendo o mesmo que na temporada passada. Eu nunca vou dizer que estou no meu melhor, porque sou uma pessoa que está sempre buscando evoluir", disparou o ponta.



Após a vitória, pela 21ª rodada, o Barcelona retomou a liderança do Campeonato Espanhol. Além de ter marcado, o brasileiro também participou do gol de Dani Olmo, enquanto Lamine Yamal fechou a conta para os catalães, que chegaram a 52 pontos na liga.



Raphinha seguiu em sua avaliação sobre a partida. "É um time que pressiona e tenta impor seu jogo. Acho que não estivemos no nosso melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguimos marcar os gols, e isso é o mais importante, era o que buscávamos."