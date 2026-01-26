Luís Castro, em coletiva de imprensa neste domingo (25), após derrota para o Internacional - Reprodução / YouTube

Publicado 26/01/2026 09:31 | Atualizado 26/01/2026 09:48

O ex-técnico do Botafogo, Luís Castro, atualmente no comando do Grêmio, deu uma declaração com conotação racista em coletiva de imprensa após derrota para o Internacional por 4 a 2, na noite deste domingo (25), pelo Campeonato Gaúcho. Ele usou o termo "dia negro" para se referir ao desempenho de sua equipe no clássico, que aconteceu no Beira-Rio. Em seguida, o treinador usou as redes sociais para se desculpar.

Enquanto falava da partida aos jornalistas, Castro avaliou que sua equipe jogou mal. "Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente, é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós. Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro para nós, mas acabou", disse.



Horas depois, no início da madrugada desta segunda-feira (26), ele fez uma postagem pedindo desculpas pelo ocorrido e reforçando sua posição em defesa da igualdade.

"Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão."



O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, nesta quarta-feira (28), às 19h30, na Arena Grêmio.