Michael Schumacher e a esposa Corinna: acidente de esqui em 2013 mudou a vida da família - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 10:10

Uma reportagem publicada pelo jornal inglês Daily Mail afirma que Michael Schumacher não está mais acamado, mais de 12 anos depois do acidente de esqui sofrido. O grave episódio com o alemão ocorreu em dezembro de 2013, quando o ex-piloto de Fórmula 1 esquiava em Méribel, na França.

De acordo com a reportagem, o jornalista Jonathan McEvoy se deslocou até a casa de veraneio da família de Schumacher, em Maiorca, na Espanha, para tentar obter informações sobre o estado de saúde do alemão. Após consultar e conversar com algumas fontes, o jornalista descobriu que o ex-piloto está em uma cadeira de rodas.



O jornal diz que Michael Schumacher segue recebendo atenção médica praticamente 24 horas por dia, por parte da esposa Corinna e de uma equipe de profissionais de saúde. Os progressos físicos, segundo o veículo de comunicação, permitem que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 seja empurrado pelas propriedades em uma cadeira de rodas.



"Você não pode ter a certeza que ele percebe tudo porque ele não consegue se comunicar", teria dito uma pessoa próxima da família de Schumacher ao jornalista.



"A sensação que há é que ele percebe algumas coisas que se passam a sua volta, mas não todas", complementou.



Desde o acidente, Michael Schumacher não é visto em público. Após sofrer o trauma na cabeça, o alemão foi mantido em coma induzido até junho de 2014. Antes, ele já havia saído da UTI.

No início de 2025, três indivíduos foram condenados pela justiça da Alemanha por tentativa de extorsão à família de Schumacher. Entre eles, um ex-segurança do alemão, que trabalhou na casa do ex-piloto até 2020 e conseguiu mais de 1.500 arquivos pessoais de Schumacher.



O alemão, lenda da Fórmula 1, conquistou o título do principal campeonato do automobilismo mundial em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Foram 91 vitórias de Schumacher na categoria.