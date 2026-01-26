Clássico entre Botafogo x Fluminense sofre alteração no horárioVítor Silva/BFR

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O clássico entre Botafogo e Fluminense, marcado para o próximo domingo (1º), pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, sofreu uma alteração no horário. Anteriormente, o duelo no Estádio Nilton Santos estava marcado para 18h (de Brasília). Agora, será às 20h30.

Leia mais: Botafogo reintegra jovens da Copinha ao elenco principal para o início do Brasileiro
Inicialmente, a partida seria transmitida pela TV Globo, em canais abertos. Com a mudança, a transmissão será no SporTV e no Premiere, pelo sistema pay-per-view. A Ferj não divulgou o motivo da alteração.

Leia mais: Fluminense anuncia renovação de contrato de Kevin Serna
O Botafogo soma 9 pontos na liderança do Grupo B enquanto O Tricolor está a liderança do Grupo A, com os mesmo nove pontos.