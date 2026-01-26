Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC) - Alberto Pizzoli / AFP

Publicado 26/01/2026 22:53

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) planejou uma pré-temporada com os jogadores da seleção em fevereiro, antes da disputa da repescagem para a Copa do Mundo de 2026 com a Irlanda do Norte, agendada para março. Nesta segunda-feira (26), o presidente da entidade, Gabriele Gravina, admitiu que a ideia foi por água abaixo e o elenco só conseguirá se reunir poucos dias antes da partida. Mesmo assim, mostrou-se confiante na vaga.

A repescagem da Europa contará com 16 seleções divididas em quatro grupos e somente as vencedoras se garantirão para a competição nos Estados Unidos, México e Canadá. A Itália recebe a Irlanda do Norte em jogo único e, caso avance, definirá a vaga com o vencedor de País de Gales x Bósnia e Herzegovina como visitante, também em uma partida apenas.

"Na minha opinião, poderíamos ter feito mais (pela seleção)", lamentou Gravina, reconhecendo que o apertado calendário europeu e mesmo do Campeonato Italiano, acabaram frustrando seus planos. "Com um pouco mais de atenção, deveríamos ter considerado esse tipo de situação ao elaborar os calendários. A ausência do estágio de pré-temporada não deve servir de desculpa, e não enfraquece nossa crença de que podemos chegar à Copa do Mundo. Pelo contrário, a fortalece", ressaltou o dirigente.

O último jogo da Itália ocorreu no dia 16 de novembro, quando foi goleada em visita à Noruega pelas Eliminatórias, por 4 a 1. Sem a pré-temporada prevista, os jogadores e o técnico Gennaro Gattuso vão ter poucos dias juntos antes do duelo com os irlandeses, em 26 de março.

O comandante da seleção, por sinal, já está fazendo tour pelas principais competições europeias observando e conversando com os jogadores que planeja chamar para a repescagem - se encontrou com Retegui e Verratti e agora está em Londres, antes de passar por Roma, Nápoles, Milão e Bérgamo para visitar os 'locais'.

Após o mea-culpa, Gravina adota o otimismo para ver a Itália de volta à Copa após duas edições ausentes. "Depositamos grande confiança em nossas capacidades internas e estamos confiantes no grande apoio da torcida de Bérgamo para nossa primeira partida contra a Irlanda do Norte", pregou o presidente da Federação Italiana.

"Os jogadores estão muito entusiasmados, graças a Rino (apelido de Gattuso), que escolheu o hábito de padre franciscano e viaja pelo mundo para visitar nossos jogadores. Estamos acompanhando todos os jogadores de perto", garantiu.