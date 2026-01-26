Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Flor MaldonadoReprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 12:40

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, fez a alegria dos seus fãs nas redes sociais. Em seu perfil oficial do Instagram (@laflormaldonado), a beldade divulgou mais um ensaio sensual e recebeu elogios das redes sociais.

"Maravilhosa", "Sempre a mais belas", "Que curvas incríveis que você tem", "Parabéns, minha linda", "Você está cada dia mais perfeita", foram alguns dos comentários.

Dona de um corpo escultural, Flor Maldonado tem mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram.