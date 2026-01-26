Musa do Cerro Porteño, Flor MaldonadoReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, fez a alegria dos seus fãs nas redes sociais. Em seu perfil oficial do Instagram (@laflormaldonado), a beldade divulgou mais um ensaio sensual e recebeu elogios das redes sociais.
fotogaleria
Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado - Reprodução / Instagram
"Maravilhosa", "Sempre a mais belas", "Que curvas incríveis que você tem", "Parabéns, minha linda", "Você está cada dia mais perfeita", foram alguns dos comentários.
Dona de um corpo escultural, Flor Maldonado tem mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram.