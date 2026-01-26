Casemiro celebra gol de Matheus Cunha contra o Arsenal - Divulgação / Manchester United

Publicado 26/01/2026 13:35

Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco da seleção brasileira, Casemiro, de 34 anos, retornou para o grupo com a chegada de Carlo Ancelotti. Os dois tiveram uma parceria vencedora no Real Madrid e o lado humano do italiano é algo que chama a atenção na opinião do brasileiro.

"A comissão técnica dele estava no jogo contra contra o City. Me comunicaram que queriam vir ver o jogo. Então, estamos sempre em comunicação, é importante, principalmente naquela base forte que a gente sabe que a seleção tem. E claro que não é nenhuma novidade o Ancelotti fazer isso, pelo lado humano dele, que é muito importante", disse em entrevista à "ESPN".

Caso faça parte da lista de Ancelotti, Casemiro irá disputar sua terceira Copa do Mundo. O volante afirmou que levantar o troféu é uma grande obsessão na sua carreira.

"É uma das coisas que mais passa na minha cabeça, principalmente da forma que nós perdemos, ainda mais nas outras duas [2018 e 2022], que estávamos bem, com uma dinâmica boa. Contra a Croácia, por exemplo, deram um chute ao gol, fazem o gol e acabam eliminando nos pênaltis. Assim, é o título que falta para minha carreira", concluiu.