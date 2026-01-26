Casemiro celebra gol de Matheus Cunha contra o ArsenalDivulgação / Manchester United
Casemiro destaca ‘lado humano’ de Ancelotti e revela obsessão com título da Copa do Mundo
Volante, de 34 anos, irá disputar o terceiro Mundial
Casemiro destaca ‘lado humano’ de Ancelotti e revela obsessão com título da Copa do Mundo
Volante, de 34 anos, irá disputar o terceiro Mundial
Arana explica escolha pelo Fluminense e avisa: 'Vamos dar trabalho esse ano'
Lateral diz ainda sonhar com vaga na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo
Com a presença de Zico, Cidade das Artes recebe evento para conectar personalidades do futebol
Rio Futsubmmit irá acontecer em março na Barra da Tijuca
Musa do Cerro Porteño exibe corpo perfeito em novo ensaio sensual
Flor Maldonado tem mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram
CBF aproveita visita de Infantino para tentar garantir Mundial de Clubes ao Brasil
Flamengo é o primeiro clube brasileiro classificado para a segunda edição do torneio
Neto comemora retorno ao Botafogo após quatro meses parado: 'Momento especial'
Goleiro havia se lesionado em partida contra o São Paulo, no último mês de setembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.