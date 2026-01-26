Júnior Santos não vive bom momento no Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 26/01/2026 18:20

Rio - Depois de negociar sem acerto com o Corinthians, o atacante Júnior Santos, de 31 anos, entrou na mira do Bahia. De acordo com informações do portal "GE", as conversas envolvendo o Tricolor de Salvador e o Atlético-MG são por empréstimo de um ano.

O desejo do Alvinegro de Belo Horizonte é que o Bahia pague os salários do atacante de forma completa. Além disso, a negociação só deverá ser concluída positivamente com opção ou obrigação de compra.

O Atlético-MG pagou 7,5 milhões de dólares (R$ 45,9 milhões) para tirar Júnior Santos do Botafogo no começo de 2025. Ele assinou contrato até o fim de 2028.

Autor do gol do título da Libertadores do Botafogo em 2024, o atacante não teve no Atlético-MG o rendimento esperado. Na temporada passada, ele entrou em campo em 28 jogos e anotou somente dois gols.