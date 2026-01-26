Júnior Santos não vive bom momento no Atlético-MGPedro Souza/Atlético-MG
Ex-atacante do Botafogo, Júnior Santos entra na mira do Bahia
Atacante, de 31 anos, não teve bom rendimento no Atlético-MG em 2025
Savarino é regularizado e já pode estrear pelo Fluminense
Meia-atacante estará à disposição para encarar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Clube da Arábia Saudita encaminha contratação de ex-atacante do Fluminense
Atleta de 24 anos pertence ao Sporting e será emprestado novamente
Guga destaca 'conexão' entre jogadores e torcedores do Fluminense: 'Quase imbatíveis'
Lateral-direito valorizou o apoio dos tricolores na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã
Casagrande critica planejamento do Flamengo no Carioca: 'Soberba'
Rubro-Negro corre risco de não se classificar na competição
Xabi Alonso pode assumir o comando do Liverpool na próxima temporada, diz jornal espanhol
Treinador, de 44 anos, deixou o Real Madrid em janeiro
