Xabi Alonso é bem avaliado no LiverpoolPatricia de Melo Moreira / AFP
Xabi Alonso pode assumir o comando do Liverpool na próxima temporada, diz jornal espanhol
Treinador, de 44 anos, deixou o Real Madrid em janeiro
Botafogo reintegra jovens da Copinha ao elenco principal para o início do Brasileiro
Atletas do sub-20 se reapresentam a Anselmi e ampliam as opções no elenco principal do Glorioso
Filho de Marcelo, Enzo Alves assina primeiro contrato profissional com o Real Madrid
Aos 16 anos, atacante é uma das principais promessas da base merengue
Vasco encaminha empréstimo de Garré para equipe saudita
Cruz-Maltino deverá receber algo em torno de R$ 1,8 milhão
Flamengo deve contar com Arrascaeta e Jorginho na estreia do Brasileirão
Dupla tem boas chances de retorno e pode reforçar o time contra o São Paulo, no Morumbis
Lima lamenta saída de Keno do Fluminense: 'Todo mundo chateado'
Atacante, de 36 anos, foi emprestado ao Coritiba
