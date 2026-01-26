Xabi Alonso é bem avaliado no Liverpool - Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 26/01/2026 17:20

Rio - O treinador Xabi Alonso, de 44 anos, que deixou o Real Madrid em janeiro pode ficar pouco tempo sem clube. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o técnico teria recebido um contato do Liverpool e teria interesse de assumir futuramente o clube inglês.

""Os Reds têm padrões muito elevados, e é bem possível que a diretoria do Liverpool esteja avaliando suas opções. O nome de Xabi Alonso é constantemente mencionado por aqui, e fontes próximas a ele indicam que ele ficaria mais do que feliz em retornar ao clube”, relata a Sky Sports. Como o AS já noticiou, Xabi sabe que seria mais do que bem-vindo em Anfield, respondeu positivamente à primeira abordagem da diretoria dos Reds. Ele não tem mais dúvidas sobre essa proposta inicial para 2024. Xabi Alonso está acompanhando a situação de perto", disse o diário.

A situação de Arne Slot no comando do Liverpool não é confortável. Atualmente, os Reds estão na sexta colocação no Campeonato Inglês. O holandês também teve problemas com Mohamed Salah, um dos principais astro da equipe.

"Embora a imprensa britânica insista que Arne Slot continua a ter apoio no Liverpool e "que não tem intenção de seguir os passos dos rivais Manchester United e Chelsea e trocar de treinador a meio da temporada", também reconhece que a permanência do holandês em Anfield está longe de ser garantida para a próxima temporada. Isto é especialmente verdade após a saída de Xabi Alonso do Real Madrid", concluiu.

Como jogador, Xabi Alonso defendeu o Liverpool por cinco temporadas, tendo conquistado o título da Liga dos Campeões de 2005 pelos Reds.