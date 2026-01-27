Rio — O Fluminense deve contar com dois retornos para o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (1º), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. O meia Hércules e o atacante Soteldo estão em fase avançada de transição e devem ser opções no banco de reservas, de acordo com o jornalista Victor Lessa.
Ambos os jogadores ficaram de fora da reta final da última temporada, em dezembro. O volante de 25 anos, que havia sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, treinou com bola nesta segunda-feira (26), no CT Carlos Castilho.
