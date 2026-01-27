Hércules em campo pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Rio — O Fluminense deve contar com dois retornos para o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (1º), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. O meia Hércules e o atacante Soteldo estão em fase avançada de transição e devem ser opções no banco de reservas, de acordo com o jornalista Victor Lessa.
Ambos os jogadores ficaram de fora da reta final da última temporada, em dezembro. O volante de 25 anos, que havia sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, treinou com bola nesta segunda-feira (26), no CT Carlos Castilho.

Já Soteldo teve um problema no músculo anterior da coxa esquerda. Ambos jogaram pela última vez no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.

Apesar dos dois atletas estarem em estágio avançado de recuperação, eles não devem integrar o elenco na estreia do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28), contra o Grêmio, no Maracanã.